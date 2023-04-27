Seton of Winton Alexander
Место рожденияScotland
Дата рожденияОколо 1382
Дата смерти03.04.1441
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1382
Отец: De Seton William
Мать: Fleming Janet
Scotland
Бракосочетание
20.07.1408
Жена: Gordon Elizabeth
Huntly,Aberdeenshire,Scotland
Рождение ребёнка
?.01.1410
Сын: Gordon Alexander
Мать ребёнка: Gordon Elizabeth
Huntly, Scotland
Работа или профессия
Неизвестно
Lord 1 of Gordon, Lord of Gordon, First Lord of Gordon, Clan of Gordon
Смерть
03.04.1441
Huntly Castle