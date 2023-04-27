Seton of Winton Alexander — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Seton of Winton Alexander

Место рождения

Scotland

Дата рождения

Около 1382

Дата смерти

03.04.1441

Пол

Мужской

Отец

Около 1348 г.р.

Мать

1351 г.р.

Жена

Около 1384 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1382

Отец: De Seton William

Мать: Fleming Janet

Scotland
Бракосочетание
20.07.1408

Жена: Gordon Elizabeth

Huntly,Aberdeenshire,Scotland
Рождение ребёнка
?.01.1410

Сын: Gordon Alexander

Мать ребёнка: Gordon Elizabeth

Huntly, Scotland
Работа или профессия
Неизвестно
Lord 1 of Gordon, Lord of Gordon, First Lord of Gordon, Clan of Gordon
Смерть
03.04.1441
Huntly Castle
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