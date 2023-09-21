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Немков Осип Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Немков Кирило Григорьевич

Мать: не указана

Место жительства
С 1812
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Ялуторовского округа Омутинской волости
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Лепестинья Осиповна

Мать ребёнка: не указана

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Немков Алексей Осипович

Мать ребёнка: Немкова Степанида Захаровна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Немков Андрей Осипович

Мать ребёнка: Немкова Степанида Захаровна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Василиса Осиповна

Мать ребёнка: Немкова Степанида Захаровна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна Осиповна

Мать ребёнка: Немкова Степанида Захаровна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немкова Степанида Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немкова ?

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
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