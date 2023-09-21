Немков Осип Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Немков Кирило Григорьевич
Мать: не указана
Место жительства
С 1812
Из Ялуторовского округа Омутинской волости
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Лепестинья Осиповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Немкова Степанида Захаровна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Немкова Степанида Захаровна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Василиса Осиповна
Мать ребёнка: Немкова Степанида Захаровна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна Осиповна
Мать ребёнка: Немкова Степанида Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Немкова ?
Место жительства
Неизвестно