Немкова Степанида Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немкова Степанида Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Каратаев Иван Матвеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1830

Сын: Каратаев Матвей Матвеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Лепестинья Осиповна

Отец ребёнка: Немков Осип Кириллович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Аксинья Осиповна

Отец ребёнка: Немков Осип Кириллович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Немков Алексей Или Степан Осипович

Отец ребёнка: Немков Осип Кириллович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Немков Андрей Осипович

Отец ребёнка: Немков Осип Кириллович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Василиса Осиповна

Отец ребёнка: Немков Осип Кириллович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна Осиповна

Отец ребёнка: Немков Осип Кириллович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немков Осип Кириллович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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