Немкова Степанида Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Рождение ребёнка
1830
Сын: Каратаев Матвей Матвеевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Лепестинья Осиповна
Отец ребёнка: Немков Осип Кириллович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Аксинья Осиповна
Отец ребёнка: Немков Осип Кириллович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Немков Алексей Или Степан Осипович
Отец ребёнка: Немков Осип Кириллович
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Немков Осип Кириллович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Василиса Осиповна
Отец ребёнка: Немков Осип Кириллович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна Осиповна
Отец ребёнка: Немков Осип Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно