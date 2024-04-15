Немкова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Екатерина Осиповна
Отец ребёнка: Немков Осип Кириллович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Екатерина Осиповна
Отец ребёнка: Немков Осип Кириллович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Пелагея Осиповна
Отец ребёнка: Немков Осип Кириллович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Настасья Осиповна
Отец ребёнка: Немков Осип Кириллович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Арина Осиповна
Отец ребёнка: Немков Осип Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно