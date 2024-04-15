Немкова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немкова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Екатерина Осиповна

Отец ребёнка: Немков Осип Кириллович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Екатерина Осиповна

Отец ребёнка: Немков Осип Кириллович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Пелагея Осиповна

Отец ребёнка: Немков Осип Кириллович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Настасья Осиповна

Отец ребёнка: Немков Осип Кириллович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Арина Осиповна

Отец ребёнка: Немков Осип Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немков Осип Кириллович

Смерть
Неизвестно
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