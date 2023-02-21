Пономарева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Пономарев Степан Осипович
Отец ребёнка: Пономарев Осип Иванович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Пономарев Осип Иванович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анастасия Осиповна
Отец ребёнка: Пономарев Осип Иванович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Пономарев Осип Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно