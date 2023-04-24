Пономарев Осип Иванович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Пономарев Иван Васильевич?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Пономарев Степан Осипович
Мать ребёнка: Пономарева ?
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Пономарева ?
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анастасия Осиповна
Мать ребёнка: Пономарева ?
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Пономарева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарева ?
Смерть
Неизвестно