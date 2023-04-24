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Пономарев Осип Иванович

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Место рождения

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Пономарев Иван Васильевич?

Мать: не указана

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Пономарев Степан Осипович

Мать ребёнка: Пономарева ?

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Пономарев Иван Осипович

Мать ребёнка: Пономарева ?

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анастасия Осиповна

Мать ребёнка: Пономарева ?

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Пономарев Ефим Осипович

Мать ребёнка: Пономарева ?

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева ?

Смерть
Неизвестно
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