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Пономарев Степан Осипович

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Место рождения

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Пономарев Осип Иванович

Мать: Пономарева ?

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Пономарев Ефим Степанович

Мать ребёнка: Пономарева Александра Михайловна

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
?.01.1858

Сын: Пономарев Андрей Степанович

Мать ребёнка: Пономарева Александра Михайловна

Карташово, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Александра Михайловна

Смерть
Неизвестно
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