Пономарев Степан Осипович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Пономарев Осип Иванович
Мать: Пономарева ?
Рождение ребёнка
1854
Сын: Пономарев Ефим Степанович
Мать ребёнка: Пономарева Александра Михайловна
Рождение ребёнка
?.01.1858
Сын: Пономарев Андрей Степанович
Мать ребёнка: Пономарева Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно