Силантьев Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСилантьев Николай Владимирович

Силантьев Николай Владимирович

avatar

Место рождения

Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1905 г.р.

Мать

Около 1908 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Силантьев Владимир Яковлевич

Мать: Силантьева Мария Александровна

Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Призыв на военную службу
11.11.1943
Последнее место работы: Кстовский промышленный комбинат - сапожник. Образование: 4 класса.
Рождение ребёнка
Около 1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Силантьева Тамара

Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Силантьева Тамара

Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Силантьева Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Силантьева Тамара

Место жительства
Неизвестно
Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Горьковская обл., Кстовский р-н, с. Кстово, ул. Советская, 8
Военная служба
Неизвестно
18.10.1944 Военно-пересыльный пункт Кировского областного военкомата, Кировская обл. Сталинский РВК Кировская обл., г. Киров, Сталинский р-н 01.11.1944 29 запасной стрелковый полк 7 запасной стрелков... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close