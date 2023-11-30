Силантьев Николай Владимирович
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Призыв на военную службу
11.11.1943
Последнее место работы: Кстовский промышленный комбинат - сапожник. Образование: 4 класса.
Рождение ребёнка
Около 1946
Рождение ребёнка
Около 1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Силантьева Тамара
Место жительства
Неизвестно
Горьковская обл., Кстовский р-н, с. Кстово, ул. Советская, 8
Военная служба
Неизвестно
18.10.1944 Военно-пересыльный пункт Кировского областного военкомата, Кировская обл. Сталинский РВК Кировская обл., г. Киров, Сталинский р-н 01.11.1944 29 запасной стрелковый полк 7 запасной стрелков... Показать все
Смерть
Неизвестно