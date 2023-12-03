Силантьева Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСилантьева Тамара

Силантьева Тамара

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Силантьев Николай Владимирович

Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Силантьев Николай Владимирович

Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Силантьев Николай Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силантьев Николай Владимирович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close