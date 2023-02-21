(Чурилина) Кристина Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чурилина) Кристина Тихонова

Место рождения

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1813 г.р.

Мать

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Чурилин Тихон Минаев

Мать: Чурилина Матрена Мартынова

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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