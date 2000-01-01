Чурилина (?) Матрена Мартынова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Евдокия Тихонова
Отец ребёнка: Чурилин Тихон Минаев
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Чурилин Тихон Минаев
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Кристина Тихонова
Отец ребёнка: Чурилин Тихон Минаев
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ирина Тихонова
Отец ребёнка: Чурилин Тихон Минаев
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чурилин Тихон Минаев
Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно