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Чурилина (?) Матрена Мартынова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Евдокия Тихонова

Отец ребёнка: Чурилин Тихон Минаев

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Чурилин Евдоким Тихонов

Отец ребёнка: Чурилин Тихон Минаев

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Кристина Тихонова

Отец ребёнка: Чурилин Тихон Минаев

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ирина Тихонова

Отец ребёнка: Чурилин Тихон Минаев

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурилин Тихон Минаев

Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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