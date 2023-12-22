Шаишникова Дарья Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаишникова Дарья Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1874

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1874

Отец: Шаишников Поликарп Кириллович

Мать: Шаишникова Пелагея Андреевна

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