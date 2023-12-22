Шаишникова (Дьяконова) Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаишникова (Дьяконова) Пелагея Андреевна

Шаишникова (Дьяконова) Пелагея Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1859

Муж: Шаишников Поликарп Кириллович

Рождение ребёнка
20.11.1862

Дочь: Шаишникова Екатерина Поликарповна

Отец ребёнка: Шаишников Поликарп Кириллович

Рождение ребёнка
28.06.1870

Дочь: Шаишникова Марфа Поликарповна

Отец ребёнка: Шаишников Поликарп Кириллович

Рождение ребёнка
07.11.1871

Дочь: Шаишникова Стефанида Поликарповна

Отец ребёнка: Шаишников Поликарп Кириллович

Рождение ребёнка
12.03.1874

Дочь: Шаишникова Дарья Поликарповна

Отец ребёнка: Шаишников Поликарп Кириллович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close