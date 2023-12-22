Шаишникова (Дьяконова) Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.02.1859
Рождение ребёнка
20.11.1862
Дочь: Шаишникова Екатерина Поликарповна
Отец ребёнка: Шаишников Поликарп Кириллович
Рождение ребёнка
28.06.1870
Дочь: Шаишникова Марфа Поликарповна
Отец ребёнка: Шаишников Поликарп Кириллович
Рождение ребёнка
07.11.1871
Дочь: Шаишникова Стефанида Поликарповна
Отец ребёнка: Шаишников Поликарп Кириллович
Рождение ребёнка
12.03.1874
Дочь: Шаишникова Дарья Поликарповна
Отец ребёнка: Шаишников Поликарп Кириллович