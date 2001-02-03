Ахметов Минегяряй Гимранович
Место рождения
Дата рождения17.05.1951
Дата смерти03.02.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1951
Рождение ребёнка
14.10.1973
Сын: Ахметов Ильдус Минегяряевич
Мать ребёнка: Ахметова Асия Губайдулловна
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
30.03.1977
Дочь: Ахметова Алсу Минегяряевна
Мать ребёнка: Ахметова Асия Губайдулловна
Челно-Вершины, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.10.1983
Сын: Ахметов Валера Минегяряевич
Мать ребёнка: Ахметова Зина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ахметова Зина
Смерть
03.02.2001