Ахметов Минегяряй Гимранович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметов Минегяряй Гимранович

Место рождения

Заиткино, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.05.1951

Дата смерти

03.02.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1951

Отец: Ахметов Гимран Гирфанович

Мать: Ахметова Халимя Муртазовна

Заиткино, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.10.1973

Сын: Ахметов Ильдус Минегяряевич

Мать ребёнка: Ахметова Асия Губайдулловна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
30.03.1977

Дочь: Ахметова Алсу Минегяряевна

Мать ребёнка: Ахметова Асия Губайдулловна

Челно-Вершины, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.10.1983

Сын: Ахметов Валера Минегяряевич

Мать ребёнка: Ахметова Зина

Заиткино, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахметова Зина

Смерть
03.02.2001
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