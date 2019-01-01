село Челно-Вершины, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Челно-Вершины

Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии староверов, духоборов и молокан
Чат по генеалогии Самарской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Чистопольский уезд
3454Челны-Вершины, д. каз.при рч. Челнинке.12179149455485

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Чистопольский уезд, Сиделькинская волость
1562. Челны-Вершины, деревня бывшая государственная, при речке Челнинке, дворов 293, жителей 1133, старообрядческий молитвенный дом

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Челно-Вершинский район
12585Челно-Вершинысело54°25'с.ш.51°05'в.д.N-39-055

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Челно-Вершинский муниципальный район, Сельское поселение Челно-Вершины
36646432101с Челно-Вершинысело

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