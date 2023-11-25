Коньшин Трофим Самойлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти30.01.1909
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Коньшин Самойла Ермилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1899
Дочь: Коньшина Марфа Трофимовна
Мать ребёнка: Коньшина Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
19.04.1902
Мать ребёнка: Коньшина Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
09.07.1903
Сын: Коньшин Михаил Трофимович
Мать ребёнка: Коньшина Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коньшин Никифор Трофимович
Мать ребёнка: Коньшина Пелагея Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.01.1909
Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область