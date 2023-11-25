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Коньшин Трофим Самойлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

30.01.1909

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Коньшин Самойла Ермилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1899

Дочь: Коньшина Марфа Трофимовна

Мать ребёнка: Коньшина Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
19.04.1902

Сын: Коньшин Федор Трофимович

Мать ребёнка: Коньшина Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
09.07.1903

Сын: Коньшин Михаил Трофимович

Мать ребёнка: Коньшина Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коньшин Никифор Трофимович

Мать ребёнка: Коньшина Пелагея Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коньшина Пелагея Григорьевна

Смерть
30.01.1909
Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
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