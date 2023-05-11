Салтыков Гавриил (Ганка) Остафьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыков Гавриил (Ганка) Остафьев

Место рождения

Салтыки, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1631

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1631

Отец: Салтыков Останка (Остах) Васильев

Мать: не указана

Салтыки, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1658

Сын: Салтыков Сергей (Сергушка) Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Салтыки, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1664

Сын: Салтыков Лука (Лучка) Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Гридинская, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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