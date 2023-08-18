Салтыков Останка (Остах) Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1598
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1598
Отец: Салтыков Василий (Васка)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1620
Сын: Салтыков Матвей (Матюшка) Остафьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1626
Сын: Салтыков Кузьма (Коземка) Остафьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1631
Сын: Салтыков Гавриил (Ганка) Остафьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1637
Сын: Салтыков Василий (Васка) Остафьев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1646