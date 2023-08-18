Салтыков Останка (Остах) Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыков Останка (Остах) Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1598

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1598

Отец: Салтыков Василий (Васка)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1620

Сын: Салтыков Матвей (Матюшка) Остафьев

Мать ребёнка: не указана

Салтыки, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1626

Сын: Салтыков Кузьма (Коземка) Остафьев

Мать ребёнка: не указана

Салтыки, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1631

Сын: Салтыков Гавриил (Ганка) Остафьев

Мать ребёнка: не указана

Салтыки, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1637

Сын: Салтыков Василий (Васка) Остафьев

Мать ребёнка: не указана

Салтыки, Слободской муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Салтыки, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1646
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