Салтыков Василий (Васка) Остафьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1637
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1637
Отец: Салтыков Останка (Остах) Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1673
Сын: Салтыков Афонасий (Афонка) Васильев
Мать ребёнка: не указана
поч. вновь над Березовкою речкою, Косинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1677
Сын: Салтыков Мирон (Миронко) Васильев
Мать ребёнка: не указана
поч. вновь над Березовкою речкою, Косинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. вновь над Березовкою речкою, Косинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678