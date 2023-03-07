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Салтыков Василий (Васка) Остафьев

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Место рождения

Салтыки, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1637

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1637

Отец: Салтыков Останка (Остах) Васильев

Мать: не указана

Салтыки, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Салтыков Афонасий (Афонка) Васильев

Мать ребёнка: не указана

поч. вновь над Березовкою речкою, Косинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Салтыков Мирон (Миронко) Васильев

Мать ребёнка: не указана

поч. вновь над Березовкою речкою, Косинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. вновь над Березовкою речкою, Косинская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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