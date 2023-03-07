Салтыков Лука (Лучка) Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыков Лука (Лучка) Гаврилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1664

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1631 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664

Отец: Салтыков Гавриил (Ганка) Остафьев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Гридинская, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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