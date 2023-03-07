Салтыков Лука (Лучка) Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1664
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664
Отец: Салтыков Гавриил (Ганка) Остафьев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Гридинская, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678