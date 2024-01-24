Меркулова (Фролова) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеркулова (Фролова) Надежда Васильевна

Меркулова (Фролова) Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фролов Василий

Мать: Фролова Мария Павловна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Меркулов Иван Иванович

Отец ребёнка: Меркулов Иван Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меркулов Иван Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меркулов Иван Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меркулов Иван Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меркулов Василий Иванович

Отец ребёнка: Меркулов Иван Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меркулов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Меркулов Иван Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Девяткина Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Меркулов Иван Акимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркулов Иван Акимович

Место жительства
Неизвестно
д. Высоково, Селивановского р-на Владимирской обл.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close