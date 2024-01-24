Меркулова (Фролова) Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фролов Василий
Мать: Фролова Мария Павловна
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Меркулов Иван Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меркулов Василий Иванович
Отец ребёнка: Меркулов Иван Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меркулов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Меркулов Иван Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Девяткина Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Меркулов Иван Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Высоково, Селивановского р-на Владимирской обл.
Смерть
Неизвестно