Меркулов Иван Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меркулов Аким Акимович
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Меркулова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меркулов Василий Иванович
Мать ребёнка: Меркулова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меркулов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Меркулова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Девяткина Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Меркулова Надежда Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Селищи
Смерть
Неизвестно