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Меркулов Иван Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меркулов Аким Акимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Меркулов Иван Иванович

Мать ребёнка: Меркулова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Меркулова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Меркулова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Меркулова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меркулов Василий Иванович

Мать ребёнка: Меркулова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меркулов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Меркулова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Девяткина Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Меркулова Надежда Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркулова Надежда Васильевна

Место жительства
Неизвестно
д. Селищи
Смерть
Неизвестно
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