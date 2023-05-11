Петухов Яким Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петухов Иван Васильев
Мать: Василиса Маркова
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Петухова Марiя Якимова
Мать ребёнка: Анна Петрова
Рождение ребёнка
1825
Сын: Петухов Иван Якимов
Мать ребёнка: Анна Петрова
Рождение ребёнка
13.08.1832
Дочь: Васса Якимова
Мать ребёнка: Анна Петрова
Рождение ребёнка
08.07.1833
Дочь: Елена Якимова
Мать ребёнка: Анна Петрова
Рождение ребёнка
06.01.1835
Дочь: Петухова Домника Якимова
Мать ребёнка: Анна Петрова
Рождение ребёнка
17.05.1841
Сын: Петухов Петр Якимов
Мать ребёнка: Анна Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анна Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петухова Ирина Якимова
Мать ребёнка: Анна Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно