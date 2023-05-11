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Петухов Яким Иванов

Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петухов Иван Васильев

Мать: Василиса Маркова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Петухова Марiя Якимова

Мать ребёнка: Анна Петрова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Петухов Иван Якимов

Мать ребёнка: Анна Петрова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.08.1832

Дочь: Васса Якимова

Мать ребёнка: Анна Петрова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.07.1833

Дочь: Елена Якимова

Мать ребёнка: Анна Петрова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.01.1835

Дочь: Петухова Домника Якимова

Мать ребёнка: Анна Петрова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.05.1841

Сын: Петухов Петр Якимов

Мать ребёнка: Анна Петрова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Прокопий Якимов

Мать ребёнка: Анна Петрова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петухова Ирина Якимова

Мать ребёнка: Анна Петрова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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