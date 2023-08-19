Петухова (Пушина) Марiя Якимова
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Петухов Яким Иванов
Мать: Анна Петрова
Бракосочетание
10.01.1843
Рождение ребёнка
08.12.1844
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Пушин Григорiй Григорьев
Рождение ребёнка
13.02.1849
Дочь: Федора Григорьева
Отец ребёнка: Пушин Григорiй Григорьев
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Infant | от родимца 4 мес.