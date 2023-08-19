Петухова (Пушина) Марiя Якимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Пушина) Марiя Якимова

Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Петухов Яким Иванов

Мать: Анна Петрова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
10.01.1843

Муж: Пушин Григорiй Григорьев

Рождение ребёнка
08.12.1844

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Пушин Григорiй Григорьев

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.02.1849

Дочь: Федора Григорьева

Отец ребёнка: Пушин Григорiй Григорьев

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Infant | от родимца 4 мес.