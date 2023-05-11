Петухов Иван Васильев
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смерти26.01.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Петухов Василий Карпов
Мать: Соломия Кирилова
Бракосочетание
05.02.1777
Жена: Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Фекла Иванова
Мать ребёнка: Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Софья Иванова
Мать ребёнка: Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ульяна Иванова
Мать ребёнка: Агафья Яковлева
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Василиса Маркова
Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Василиса Маркова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петухов Яким Иванов
Мать ребёнка: Василиса Маркова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петухов Иван Иванов
Мать ребёнка: Василиса Маркова
Работа или профессия
Неизвестно
приписной работник Ижевского завода
Смерть
26.01.1833