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Петухов Иван Васильев

Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1755

Дата смерти

26.01.1833

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Петухов Василий Карпов

Мать: Соломия Кирилова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
05.02.1777

Жена: Агафья Яковлева

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Фекла Иванова

Мать ребёнка: Агафья Яковлева

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Софья Иванова

Мать ребёнка: Агафья Яковлева

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ульяна Иванова

Мать ребёнка: Агафья Яковлева

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Сын: Петухов Трофим Иванов

Мать ребёнка: Василиса Маркова

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Анкиндин Иванов

Мать ребёнка: Василиса Маркова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Яким Иванов

Мать ребёнка: Василиса Маркова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Иван Иванов

Мать ребёнка: Василиса Маркова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
приписной работник Ижевского завода
Смерть
26.01.1833
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