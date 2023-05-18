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(Петухова) Василиса Маркова

Место рождения

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Докша, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Сын: Петухов Трофим Иванов

Отец ребёнка: Петухов Иван Васильев

Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Анкиндин Иванов

Отец ребёнка: Петухов Иван Васильев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Яким Иванов

Отец ребёнка: Петухов Иван Васильев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Иван Иванов

Отец ребёнка: Петухов Иван Васильев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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