(Петухова) Василиса Маркова
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Петухов Иван Васильев
Петухи, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петухов Иван Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петухов Яким Иванов
Отец ребёнка: Петухов Иван Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петухов Иван Иванов
Отец ребёнка: Петухов Иван Васильев
Смерть
Неизвестно