Шолинян (Налбандзян) Ноемзар Акоповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шолинян (Налбандзян) Ноемзар Акоповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1924

Сын: Шолинян Овсеп Григорьевич

Отец ребёнка: Шолинян Григорий Овсепович

Амодж, Община Одзун, Лорийская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Шолинян Вазген Григорьевич

Отец ребёнка: Шолинян Григорий Овсепович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шолинян Людвиг Григорьевич

Отец ребёнка: Шолинян Григорий Овсепович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шолинян Кнарик Григорьевна

Отец ребёнка: Шолинян Григорий Овсепович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шолинян Роза Григорьевич

Отец ребёнка: Шолинян Григорий Овсепович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шолинян Вардитер Григорьевич

Отец ребёнка: Шолинян Григорий Овсепович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шолинян Ангин Григорьевна

Отец ребёнка: Шолинян Григорий Овсепович

Смерть
1961
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