Шолинян (Налбандзян) Ноемзар Акоповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.02.1924
Сын: Шолинян Овсеп Григорьевич
Отец ребёнка: Шолинян Григорий Овсепович
Амодж, Община Одзун, Лорийская область
Рождение ребёнка
1927
Сын: Шолинян Вазген Григорьевич
Отец ребёнка: Шолинян Григорий Овсепович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шолинян Людвиг Григорьевич
Отец ребёнка: Шолинян Григорий Овсепович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шолинян Кнарик Григорьевна
Отец ребёнка: Шолинян Григорий Овсепович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шолинян Роза Григорьевич
Отец ребёнка: Шолинян Григорий Овсепович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шолинян Вардитер Григорьевич
Отец ребёнка: Шолинян Григорий Овсепович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шолинян Ангин Григорьевна
Отец ребёнка: Шолинян Григорий Овсепович
Смерть
1961