Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Шолинян Ангин Григорьевна
Шолинян Ангин Григорьевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Шолинян Григорий Овсепович
1898 г.р.
Мать
Шолинян (Налбандзян) Ноемзар Акоповна
1895 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Шолинян Григорий Овсепович
Мать:
Шолинян Ноемзар Акоповна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия