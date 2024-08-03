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Шолинян Григорий Овсепович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Около ?.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Шолинян Овсеп Акопович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шолинян Людвиг (Раффик) Григорьевич

Мать ребёнка: Шолинян (Налбандзян) Ноемзар Акоповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шолинян Кнарик Григорьевна

Мать ребёнка: Шолинян (Налбандзян) Ноемзар Акоповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шолинян Роза Григорьевич

Мать ребёнка: Шолинян (Налбандзян) Ноемзар Акоповна

Рождение ребёнка
14.02.1924

Сын: Шолинян Овсеп Григорьевич

Мать ребёнка: Шолинян (Налбандзян) Ноемзар Акоповна

Амодж, Община Одзун, Лорийская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Шолинян Вазген Григорьевич

Мать ребёнка: Шолинян (Налбандзян) Ноемзар Акоповна

Рождение ребёнка
17.03.1940

Дочь: Шолинян Ангин Григорьевна

Мать ребёнка: Шолинян (Налбандзян) Ноемзар Акоповна

Рождение ребёнка
18.09.1942

Дочь: Шолинян Вартуш Григорьевич

Мать ребёнка: Шолинян (Налбандзян) Ноемзар Акоповна

Смерть
Около ?.01.1943

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