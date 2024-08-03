Шолинян Григорий Овсепович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиОколо ?.01.1943
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Шолинян Овсеп Акопович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шолинян Людвиг (Раффик) Григорьевич
Мать ребёнка: Шолинян (Налбандзян) Ноемзар Акоповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шолинян Кнарик Григорьевна
Мать ребёнка: Шолинян (Налбандзян) Ноемзар Акоповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шолинян Роза Григорьевич
Мать ребёнка: Шолинян (Налбандзян) Ноемзар Акоповна
Рождение ребёнка
14.02.1924
Сын: Шолинян Овсеп Григорьевич
Мать ребёнка: Шолинян (Налбандзян) Ноемзар Акоповна
Амодж, Община Одзун, Лорийская область
Рождение ребёнка
1927
Сын: Шолинян Вазген Григорьевич
Мать ребёнка: Шолинян (Налбандзян) Ноемзар Акоповна
Рождение ребёнка
17.03.1940
Дочь: Шолинян Ангин Григорьевна
Мать ребёнка: Шолинян (Налбандзян) Ноемзар Акоповна
Рождение ребёнка
18.09.1942
Дочь: Шолинян Вартуш Григорьевич
Мать ребёнка: Шолинян (Налбандзян) Ноемзар Акоповна
Смерть
Около ?.01.1943