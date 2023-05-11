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Козулин Николай

Место рождения

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козулина Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козулина Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козулин Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Козулина Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козулин Борис Николаевич

Мать ребёнка: Козулина Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козулина Анна Николаевна

Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Морозовица, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
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