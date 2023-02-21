Козулина (Костоломова) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1903
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козулин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козулин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козулин Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Козулин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козулин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козулин Николай
Смерть
Неизвестно