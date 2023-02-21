Козулина (Костоломова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козулина (Костоломова) Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1903

Отец: Костоломов Николай Иванович

Мать: Костоломова Александра Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козулин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козулин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козулин Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Козулин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козулин Борис Николаевич

Отец ребёнка: Козулин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козулин Николай

Смерть
Неизвестно
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