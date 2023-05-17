Натрускин СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Натрускин СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Натрускин ИВАН ФЁДОРОВИЧ

Мать: Натрускина АНФИСА ЕГОРОВНА

Рождение ребёнка
02.09.1885

Сын: Натрускин ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Натрускина МАРИЯ (Анна) ПЕТРОВНА

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Моторина ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА

Мать ребёнка: Натрускина МАРИЯ (Анна) ПЕТРОВНА

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Россинская АНФИСА СЕРГЕЕВНА

Мать ребёнка: Натрускина МАРИЯ (Анна) ПЕТРОВНА

Рождение ребёнка
04.09.1893

Сын: Натрускин ИВАН СЕРГЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Натрускина МАРИЯ (Анна) ПЕТРОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Натрускина МАРИЯ (Анна) ПЕТРОВНА

Смерть
Неизвестно
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