Натрускин СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Рождение ребёнка
02.09.1885
Сын: Натрускин ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ
Мать ребёнка: Натрускина МАРИЯ (Анна) ПЕТРОВНА
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Моторина ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
Мать ребёнка: Натрускина МАРИЯ (Анна) ПЕТРОВНА
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Россинская АНФИСА СЕРГЕЕВНА
Мать ребёнка: Натрускина МАРИЯ (Анна) ПЕТРОВНА
Рождение ребёнка
04.09.1893
Мать ребёнка: Натрускина МАРИЯ (Анна) ПЕТРОВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно