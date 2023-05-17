Натрускина МАРИЯ (Анна) ПЕТРОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1885
Сын: Натрускин ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Натрускин СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Моторина ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
Отец ребёнка: Натрускин СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Россинская АНФИСА СЕРГЕЕВНА
Отец ребёнка: Натрускин СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
04.09.1893
Отец ребёнка: Натрускин СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно