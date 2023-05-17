Натрускина МАРИЯ (Анна) ПЕТРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Натрускина МАРИЯ (Анна) ПЕТРОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1885

Сын: Натрускин ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Натрускин СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Моторина ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА

Отец ребёнка: Натрускин СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Россинская АНФИСА СЕРГЕЕВНА

Отец ребёнка: Натрускин СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
04.09.1893

Сын: Натрускин ИВАН СЕРГЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Натрускин СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Натрускин СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Смерть
Неизвестно