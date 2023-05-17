Натрускин ИВАН ФЁДОРОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1835
Дата смерти21.10.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1835
Отец: Натрускин ФЁДОР ИВАНОВИЧ
Мать: Натрускина Неизвестно
Рождение ребёнка
1862
Сын: Натрускин СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
Мать ребёнка: Натрускина АНФИСА ЕГОРОВНА
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Натрускина АНФИСА ЕГОРОВНА
Рождение ребёнка
1877
Сын: Натрускин ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
Мать ребёнка: Натрускина АНФИСА ЕГОРОВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.10.1896