Натрускин ИВАН ФЁДОРОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Натрускин ИВАН ФЁДОРОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1835

Дата смерти

21.10.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1835

Отец: Натрускин ФЁДОР ИВАНОВИЧ

Мать: Натрускина Неизвестно

Рождение ребёнка
1862

Сын: Натрускин СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Мать ребёнка: Натрускина АНФИСА ЕГОРОВНА

Рождение ребёнка
1871

Сын: Натрускин ФЁДОР ИВАНОВИЧ

Мать ребёнка: Натрускина АНФИСА ЕГОРОВНА

Рождение ребёнка
1877

Сын: Натрускин ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

Мать ребёнка: Натрускина АНФИСА ЕГОРОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Натрускина АНФИСА ЕГОРОВНА

Смерть
21.10.1896
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