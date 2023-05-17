Натрускин ФЁДОР ИВАНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Натрускин ФЁДОР ИВАНОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Натрускин ИВАН СЕМЁНОВИЧ

Мать: Натрускина ДАРЬЯ ФЁДОРОВНА

Бракосочетание
Около 1834

Жена: Натрускина Неизвестно

Рождение ребёнка
01.09.1835

Сын: Натрускин ИВАН ФЁДОРОВИЧ

Мать ребёнка: Натрускина Неизвестно

Рождение ребёнка
1840

Сын: Натрускин СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ

Мать ребёнка: Натрускина Неизвестно

Бракосочетание
1846

Жена: Натрускина НАТАЛЬЯ ФЁДОРОВНА

Рождение ребёнка
1847

Сын: Натрускин АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ

Мать ребёнка: Натрускина НАТАЛЬЯ ФЁДОРОВНА

Смерть
1854
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