Натрускин ФЁДОР ИВАНОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Бракосочетание
Около 1834
Жена: Натрускина Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1835
Мать ребёнка: Натрускина Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Сын: Натрускин СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ
Мать ребёнка: Натрускина Неизвестно
Бракосочетание
1846
Рождение ребёнка
1847
Сын: Натрускин АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ
Мать ребёнка: Натрускина НАТАЛЬЯ ФЁДОРОВНА
Смерть
1854