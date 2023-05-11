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Алексей Иванович

Место рождения

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Иван Никитич

Мать: Акилина Ивановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Феодосия Алексеевна

Мать ребёнка: Степанида Васильевна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Степанида Васильевна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Степанида Васильевна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Пармен Алексеевич

Мать ребёнка: Степанида Васильевна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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