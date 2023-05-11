Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Иван Никитич
Мать: Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Феодосия Алексеевна
Мать ребёнка: Степанида Васильевна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Степанида Васильевна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Степанида Васильевна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Пармен Алексеевич
Мать ребёнка: Степанида Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно