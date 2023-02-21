Степанида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Феодосия Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Иванович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Иванович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Иванович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Пармен Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Иванович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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