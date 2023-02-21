Степанида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Феодосия Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Пармен Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно