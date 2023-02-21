Акилина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1699
Дата смерти1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1732
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Никитич
Рождение ребёнка
1732
Сын: Алексей Иванович
Отец ребёнка: Иван Никитич
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Никитич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1767