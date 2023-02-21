Акилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1699

Дата смерти

1767

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1698 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1732

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Никитич

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Алексей Иванович

Отец ребёнка: Иван Никитич

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никитич

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Никитич

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1767
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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