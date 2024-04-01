Мухин Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Бракосочетание
09.11.1912
Жена: Мухина Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
23.05.1914
Дочь: Мухина Ефросинья Алексеевна
Мать ребёнка: Мухина Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Мухин Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Мухина Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
30.10.1925
Дочь: Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: Мухина Евдокия Павловна
Выд 612396 от 11 дек 1953 г Тирасполь
Рождение ребёнка
09.12.1927
Дочь: Пелагия Алексеевна
Мать ребёнка: Мухина Евдокия Павловна
Выд 438569 от 08 июля 1953 Слабодзейский ЗАГС молдавской ССР
Рождение ребёнка
23.06.1929
Сын: Мухин Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Мухина Евдокия Павловна
Смерть
Неизвестно