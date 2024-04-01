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Мухин Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Мухин Иван Трубач Ст. Полуденной Васильев

Мать: Мухина Анна Михайлова

Бракосочетание
09.11.1912

Жена: Мухина Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
23.05.1914

Дочь: Мухина Ефросинья Алексеевна

Мать ребёнка: Мухина Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Мухин Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Мухина Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
30.10.1925

Дочь: Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Мухина Евдокия Павловна

Выд 612396 от 11 дек 1953 г Тирасполь
Рождение ребёнка
09.12.1927

Дочь: Пелагия Алексеевна

Мать ребёнка: Мухина Евдокия Павловна

Выд 438569 от 08 июля 1953 Слабодзейский ЗАГС молдавской ССР
Рождение ребёнка
23.06.1929

Сын: Мухин Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Мухина Евдокия Павловна

Смерть
Неизвестно
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