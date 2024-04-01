Мухина (Стародубь) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Стародубь) Евдокия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1912

Муж: Мухин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
23.05.1914

Дочь: Мухина Ефросинья Алексеевна

Отец ребёнка: Мухин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Мухин Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Мухин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
30.10.1925

Дочь: (Мухина) Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Мухин Алексей Иванович

Выд 612396 от 11 дек 1953 г Тирасполь
Рождение ребёнка
09.12.1927

Дочь: (Мухина) Пелагия Алексеевна

Отец ребёнка: Мухин Алексей Иванович

Выд 438569 от 08 июля 1953 Слабодзейский ЗАГС молдавской ССР
Рождение ребёнка
23.06.1929

Сын: Мухин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Мухин Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно

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