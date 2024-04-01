Мухина (Стародубь) Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1912
Рождение ребёнка
23.05.1914
Дочь: Мухина Ефросинья Алексеевна
Отец ребёнка: Мухин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Мухин Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Мухин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
30.10.1925
Дочь: (Мухина) Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Мухин Алексей Иванович
Выд 612396 от 11 дек 1953 г Тирасполь
Рождение ребёнка
09.12.1927
Дочь: (Мухина) Пелагия Алексеевна
Отец ребёнка: Мухин Алексей Иванович
Выд 438569 от 08 июля 1953 Слабодзейский ЗАГС молдавской ССР
Рождение ребёнка
23.06.1929
Сын: Мухин Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Мухин Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно