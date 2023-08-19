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Чуркин Александр Иванович

Место рождения

Дмитриево, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмитриево, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
04.11.1817 ст.

Жена: Чуркина Любовь Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.08.1818 ст.

Дочь: Чуркина Надежда Александровна

Мать ребёнка: Чуркина Любовь Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.11.1819 ст.

Сын: Чуркин Нил Александрович

Мать ребёнка: Чуркина Любовь Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.03.1830 ст.

Сын: Чуркин Пётр Александрович

Мать ребёнка: Чуркина Любовь Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
11.10.1831 ст.

Жена: Чуркина Александра Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Павел Александрович

Мать ребёнка: Чуркина Любовь Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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