Чуркин Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1817 ст.
Рождение ребёнка
27.08.1818 ст.
Дочь: Чуркина Надежда Александровна
Мать ребёнка: Чуркина Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.11.1819 ст.
Мать ребёнка: Чуркина Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.03.1830 ст.
Сын: Чуркин Пётр Александрович
Мать ребёнка: Чуркина Любовь Дмитриевна
Бракосочетание
11.10.1831 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуркин Павел Александрович
Мать ребёнка: Чуркина Любовь Дмитриевна
Смерть
Неизвестно