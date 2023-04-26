Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина

Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Михаил Никонорович

Отец ребёнка: Никонор Степанов

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Софья Никоноровна

Отец ребёнка: Никонор Степанов

Рождение ребёнка
1806

Сын: Кизирев Андрей Никонорович

Отец ребёнка: Никонор Степанов

Рождение ребёнка
1810

Сын: Василий Никонорович

Отец ребёнка: Никонор Степанов

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Василиса Никоноровна

Отец ребёнка: Никонор Степанов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close