Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Михаил Никонорович
Отец ребёнка: Никонор Степанов
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Софья Никоноровна
Отец ребёнка: Никонор Степанов
Рождение ребёнка
1806
Сын: Кизирев Андрей Никонорович
Отец ребёнка: Никонор Степанов
Рождение ребёнка
1810
Сын: Василий Никонорович
Отец ребёнка: Никонор Степанов
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Василиса Никоноровна
Отец ребёнка: Никонор Степанов
Смерть
Неизвестно