Софья Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софья Никоноровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1786 г.р.

Мать

1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Никонор Степанов

Мать: Екатерина

Смерть
Неизвестно
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