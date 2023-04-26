Масикова (Кулагина) Устинья Абрамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масикова (Кулагина) Устинья Абрамова

Место рождения

село Кенчурка, Корсунский уезд, Симбирской губернии

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Кулагин Абрам Семёнов

Мать: не указана

село Кенчурка, Корсунский уезд, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
10.10.1868

Сын: Масиков Яков Максимов

Отец ребёнка: Масиков Максим Фёдоров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.12.1870

Дочь: Варвара Максимова

Отец ребёнка: Масиков Максим Фёдоров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масиков Максим Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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