Масикова (Кулагина) Устинья Абрамова
Место рождениясело Кенчурка, Корсунский уезд, Симбирской губернии
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Кулагин Абрам Семёнов
Мать: не указана
село Кенчурка, Корсунский уезд, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
10.10.1868
Отец ребёнка: Масиков Максим Фёдоров
Рождение ребёнка
04.12.1870
Дочь: Варвара Максимова
Отец ребёнка: Масиков Максим Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно