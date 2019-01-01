село Кенчурка, село Кенчурка, Никольский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Кенчурка

Никольский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Карсунский уезд
1019Кенчурка, д. вл. и удел.при рч. Кенчурке.804557232260

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Корсунский уезд, Сурская волость
631. Кончурка, деревня бывшая владельческая и удельная, при речке Кенчурке, дворов 91, жителей 612

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Карсунский уезд, Сурская волость
493Кенчурка, дер., при рч. Кенчурке; н. р.18085183593591

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Никольский район
46857Кенчуркасело53°55'45°59'N-38-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Никольский муниципальный район, Сельское поселение Маисский сельсовет
56653425106с Кенчуркасело
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