Кулагин Абрам Семёнов
Место рождениясело Кенчурка, Корсунский уезд, Симбирской губерни
Дата рожденияДо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
село Кенчурка, Корсунский уезд, Симбирской губерни
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Масикова Устинья Абрамова
Мать ребёнка: не указана
село Кенчурка, Корсунский уезд, Симбирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно