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Кулагин Абрам Семёнов

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Место рождения

село Кенчурка, Корсунский уезд, Симбирской губерни

Дата рождения

До 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

село Кенчурка, Корсунский уезд, Симбирской губерни
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Масикова Устинья Абрамова

Мать ребёнка: не указана

село Кенчурка, Корсунский уезд, Симбирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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