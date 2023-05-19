Квасник Иван Карпович
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти04.02.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Квасник Карп Ермолаевич
Мать: Квасник Фёкла
Ранение
10.10.1943
Военная служба
12.12.1943
Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 1312 сп 17 сд (II)
Участие в бою
С 01.02.1944 по 02.02.1944
Страницы из боевого журнала 17 стрелковой дивизии
Образование
Неизвестно
6 классов
Военная служба
Неизвестно
Марьинский РВК, Украинская ССР, Сталинская обл., Марьинский р-н
Марьинский РВК, Украинская ССР, Сталинская обл., Марьинский р-н
Смерть
04.02.1944
Полесье
Причина смерти: На войне | Памятный знак погибшим односельчанам в центре с. Павловка http://www.pomnite-nas.ru/mshow.php?s_OID=13692 https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83682374&page=1 | Полесье
Похороны
Неизвестно
Первичное место захоронения: Белорусская ССР, Полесская обл., Домановичский р-н, д. Кобыльщина, западнее, 100 м Адрес захоронения на сегодняшний день: Беларусь, Гомельская область, Светлогорский район... Показать все