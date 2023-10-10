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Квасник Карп Ермолаевич

Место рождения

Павловка

Дата рождения

26.05.1900

Дата смерти

До 1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1900

Отец: Квасник Ермолай Симеонов

Мать: Квасник Васса Михайлова

Села Павловки государственный крестьянин Ермолай Симеонович Квасник и законная его жена Васса Михайловна, оба православного вероисповедания Воспреемники: того же села ... унтер-офицер Корнелий Андреев... Показать все
Бракосочетание
28.10.1919

Жена: Квасник Фёкла

Невеста: Села Васильевки гражданка Фекла Иоановна Ренцевич (?), православная, первым браком, 18 лет Жених: Села Павловки гражданин Карп Ермолаевич Квасник, православный, первым браком, 19 лет Поручите... Показать все
Рождение ребёнка
1925

Сын: Квасник Иван Карпович

Мать ребёнка: Квасник Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квасник Григорий Карпович

Мать ребёнка: Квасник Фёкла

Смерть
До 1944
Причина смерти: На войне | Памятный знак погибшим односельчанам в центре с. Павловка http://www.pomnite-nas.ru/mshow.php?s_OID=13692 https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83682374&page=1
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