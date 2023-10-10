Квасник Карп Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения26.05.1900
Дата смертиДо 1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1900
Отец: Квасник Ермолай Симеонов
Мать: Квасник Васса Михайлова
Села Павловки государственный крестьянин Ермолай Симеонович Квасник и законная его жена Васса Михайловна, оба православного вероисповедания Воспреемники: того же села ... унтер-офицер Корнелий Андреев... Показать все
Бракосочетание
28.10.1919
Жена: Квасник Фёкла
Невеста: Села Васильевки гражданка Фекла Иоановна Ренцевич (?), православная, первым браком, 18 лет Жених: Села Павловки гражданин Карп Ермолаевич Квасник, православный, первым браком, 19 лет Поручите... Показать все
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Квасник Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Квасник Григорий Карпович
Мать ребёнка: Квасник Фёкла
Смерть
До 1944
Причина смерти: На войне | Памятный знак погибшим односельчанам в центре с. Павловка http://www.pomnite-nas.ru/mshow.php?s_OID=13692 https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83682374&page=1