Анна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Жабин Егор Игнатьевич
Рождение ребёнка
01.06.1847
Дочь: Акулина Егоровна
Отец ребёнка: Жабин Егор Игнатьевич
Миролюбовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
ГАОО 173-15-829, л.132об
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно