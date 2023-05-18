Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Жабин Самоил Егорович

Отец ребёнка: Жабин Егор Игнатьевич

Рождение ребёнка
01.06.1847

Дочь: Акулина Егоровна

Отец ребёнка: Жабин Егор Игнатьевич

Миролюбовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
ГАОО 173-15-829, л.132об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жабин Егор Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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