Жабин Егор Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиПосле ?.10.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Жабин Игнатий Софронович
Мать: Марья Ионовна
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: Анна Ильинична
Рождение ребёнка
01.06.1847
Дочь: Акулина Егоровна
Мать ребёнка: Анна Ильинична
Миролюбовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
ГАОО 173-15-829, л.132об
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ильинична
Смерть
После ?.10.1860