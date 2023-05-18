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Жабин Егор Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

После ?.10.1860

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Жабин Игнатий Софронович

Мать: Марья Ионовна

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Жабин Самоил Егорович

Мать ребёнка: Анна Ильинична

Рождение ребёнка
01.06.1847

Дочь: Акулина Егоровна

Мать ребёнка: Анна Ильинична

Миролюбовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
ГАОО 173-15-829, л.132об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ильинична

Смерть
После ?.10.1860